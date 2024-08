Vasco de Rafael Paiva vai bem no Brasileirão e busca brigar por vaga na Libertadores - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 30/08/2024 14:01

marcou para 25 de setembro o confronto do A CBFo confronto do Vasco contra o Cuiabá, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo foi adiado no fim de julho devido a um compromisso do time mato-grossense na Copa Sul-Americana.

Com essa definição, o Cruz-Maltino passará, no fim de setembro, a ter a verdadeira situação de pontos na tabela de classificação do Brasileirão.



Atualmente no oitavo lugar, o time comandado por Rafael Paiva terá uma sequência decisiva no próximo mês para definir se entrará na disputa por uma vaga na Libertadores de 2025. Neste domingo (1) encara o Vitória, às 18h30, no Barradão.



E a CBF também divulgou datas e horários de outras quatro rodadas do Brasileirão, contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude.



Próximos jogos do Vasco no Brasileirão



1/9 (domingo) - Vitória x Vasco - 18h30

15/9 (domingo) - Flamengo x Vasco - 18h30

22/9 (domingo) - Vasco x Palmeiras - 16h

25/9 (quarta) - Vasco x Cuiabá - 19h

29/9 (domingo) - Cruzeiro x Vasco - 18h30

5/10 (sábado) - Vasco x Juventude - 21h