Philippe Coutinho está fora dos gramados há praticamente um mêsLeandro Amorim / Vasco

Publicado 31/08/2024 10:42 | Atualizado 31/08/2024 10:43

Rio - Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda da Covid-19 , Philippe Coutinho será preservado pelo Vasco no duelo com o Vitória, neste domingo (1). A ideia do Cruz-Maltino é realizar uma rotina especial de treinos com o camisa 11, que deve retornar contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, dia 11 de setembro. As informações são do site 'ge'.

O meio-campista está fora dos gramados há praticamente um mês, já que fez sua última partida no dia 3 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em São Januário

Com Coutinho em campo, o Vasco ainda não saiu vitorioso. Ao todo foram quatro partidas, sendo dois empates (Atlético-GO e Red Bull Bragantino) e duas derrotas (Atlético-MG e Grêmio).

Sem o camisa 11, o Cruz-Maltino enfrenta o Vitória neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e busca aumentar a sequência de quatro jogos invicto na competição. O time comandado por Rafael Paiva ocupa a 8ª posição, com 31 pontos.