Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 01/09/2024 21:39

O Vasco vive grande fase na temporada e se permite sonhar alto após o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, fora de casa, neste domingo (1) . Chegando a três vitórias consecutivas, sequência de oito jogos de invencibilidade e aproximação dos primeiros colocados do Brasileirão, o técnico Rafael Paiva já vê um ótimo caminho seguido pelos seus comandados de olho na reta final da competição.

"A equipe tem amadurecido em todos os sentidos. Esse também é um aspecto que temos evoluído (pressão no fim), pelos gols que sofremos em alguns jogos. E tudo isso faz a gente evoluir. Esse também era um. Lógico que queríamos buscar o próximo gol para estar cada vez mais próximo da vitória, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental. A gente vê em vários jogos a quantidade de gols no final do jogo e estamos mais maduros nesses aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo, e temos controlado melhor esse final de jogo", disse.



"Acreditamos muito no que a gente tem, e temos que acreditar porque eles têm dado resposta. Temos que dar o voto de confiança porque estamos conquistando coisas grandes. Estamos no oitavo jogo sem perder e nos últimos seis jogos são cinco vitórias. Então temos que dar os parabéns ao grupo e vamos tentar melhorar sempre com o que temos na mão", completou.

Na primeira etapa, o Cruz-Maltino foi a campo com um esquema diferente contendo quatro homens de frente e nenhum meia armador. O Vitória controlou as ações e levou muito perigo, causando o protagonismo do goleiro Léo Jardim. Já na volta do intervalo, Paiva promoveu entradas de Payer e Jean David, e, com isso, a equipe levou mais perigo - até o gol de João Victor, aos 27 minutos. Paiva explicou a decisão.

"A gente tentou ter mais jogadores no entrelinhas. Sabíamos que o Vitória ia nos pressionar e a gente queria, ao mesmo tempo de ter profundida e empurrar a linha de quatro do Vitória para trás, a gente gostaria de jogar no entrelinhas. Só que o Vitória encaixou muito bem a marcação, transitou muito forte, e acho que essa foi a maior dificuldade que tivemos no primeiro tempo. Muito forte na transição, jogadores potentes pelos lados e tivemos que correr muito para trás. Não conseguimos ter o controle do jogo que gostaríamos", explicou.

Com o resultado, o Vasco foi a 34 pontos na tabela e agora foca em um duelo de mata-mata importante após a Data Fifa. O próximo compromisso será apenas no dia 11, contra o Athletico-PR, fora de casa, mas pela volta das quartas de final da Copa do Brasil - na ida, vitória por 2 a 1, de virada, em São Januário, com gols de Puma Rodríguez e Hugo Moura.

Veja outras respostas de Rafael Paiva

Fase do time em meio à crise política e financeira

"Isso demonstra o quanto esse grupo é extremamente profissional porque em nenhum momento oscilou nesse sentido, de deixar o externo atrapalhar o nosso dia a dia e capacidade de treinar em alto nível, e ser competitivo. Isso é mais uma forma de demonstrar o grupo que temos. A gente sabe que é muito difícil não estar a par de tudo que está acontecendo, mas conseguimos em todos os momentos."

Payet no banco

"Ele é extremamente importante para a gente. Vinha de uma sequência em que começou os jogos e foi até quase o final de vários jogos seguidos. E não podemos correr nenhum risco de perder o Payet porque ele é um jogador que faz muita diferença técnica. Hoje tomamos a decisão de poupá-lo no início do jogo, mas a gente sabe que, quando ele entra, o nosso nível técnico melhora e é uma pena aquele gol não ter entrado porque demonstra a qualidade e facilidade que ele tem de fazer as coisas."

Duelo com o Athletico

"Primeiro temos que desfrutar um pouquinho dessa vitória, desse momento que o Vasco está vivendo, e de novo terminar uma rodada no G8. É muito difícil chegar e pesado no dia a dia chegar no lugar que estamos chegando. Vamos ter um tempo importante para trabalhar para esse jogo que está aberto, e é dificílimo jogar lá na Arena, contra o Athletico. Sabemos que vamos ter que defender muito bem, mas não podemos abrir mão de jogar. Já falamos sobre isso e vamos ter que competir muito porque estamos próximos de chegar em uma semifinal, que faz tempo que não chegamos. Vamos ter que lutar muito, brigar e jogar para passar pelo Athletico lá."