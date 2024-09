João Victor marcou o gol do Vasco contra o Vitória no Barradão - Matheus Lima/Vasco

João Victor marcou o gol do Vasco contra o Vitória no BarradãoMatheus Lima/Vasco

Publicado 01/09/2024 20:31

Embalado e em busca de objetivos maiores ao fim da temporada, o Vasco deu mais um passo importante na noite deste domingo (1), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Barradão, em Salvador, o time comandado por Rafael Paiva superou a pressão inicial do Vitória, teve calma na segunda etapa e conquistou o triunfo pelo placar de 1 a 0 para encostar ainda mais na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 34 pontos na tabela e se vê em situação favorável na pausa para a Data Fifa. O próximo compromisso será apenas no dia 11, contra o Athletico-PR, fora de casa, mas pela volta das quartas de final da Copa do Brasil - na ida, vitória por 2 a 1, de virada, em São Januário, com gols de Puma Rodríguez e Hugo Moura.

Léo Jardim inspirado

Em campanha de arrancada para se aproximar do grupo que disputará a próxima Libertadores, o Vasco encontrou dificuldade diante do Vitória nos primeiros 45 minutos. Com um esquema diferente do habitual, sem um meia de ofício para construir as jogadas, o técnico Rafael Paiva apostou em quatro homens de frente para explorar os espaços.



Ainda que com posse de bola maior, o Cruz-Maltino pouco assustou e viu um número impressionante de chegadas do Leão, que finalizou 14 vezes só no primeiro tempo. Um domínio da equipe da casa, que, na luta contra o rebaixamento, foi para a pressão total.



Léo Jardim foi o nome do primeiro tempo. Com uma defesa exposta, em um sistema que não encaixou a marcação, o goleiro brilhou com quatro grandes intervenções em finalizações de Osvaldo, William Oliveira, Alerando e Carlos Eduardo. O Vasco foi para o vestiário precisando arrumar a casa em um dia muito ruim.

Alterações elevam o nível

Rafael Paiva optou por retomar o esquema com uma peça central para organização e construção, e promoveu as entradas de Payet e Jean David. Com isso, o Gigante da Colina começou a trabalhar melhor a bola no campo de ataque e foi criando oportunidades no terço final. Na defesa, melhor posicionamento. Receita para o sucesso.



Mais forte, inteligente e organizado, o Vasco conseguiu acalmar o jogo e abriu o placar aos 27 minutos da segunda etapa. Payet cobrou escanteio pela direita e João Victor subiu no meio da área para cabecear no contrapé de Lucas Arcanjo.



Foi uma atuação consistente do Cruz-Maltino no segundo tempo. Ligado na marcação, pouco deixou o Vitória ocupar espaço no campo de ataque e repetir a dose da primeira etapa. O Leão, encaixotado principalmente após a entrada de Mateus Carvalho e Leandrinho - formando dobradinha na esquerda com Lucas Piton - apostou na bola aérea. A última chance foi aos 53 minutos, com Gustavo Mosquito acertando a trave na dividia com Léo Jardim, protagonista da noite. Três pontos para o Vasco em Salvador e sonho vivo por um lugar alto no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 0 X 1 VASCO



Local: Barradão, em Salvador

Data e hora: 1/9 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Daniel Paulo Ziolli

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fernando Antônio Mendes



Gols: João Victor 27'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Neris e Williean Lepo (VIT); João Victor (VAS)



VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres (Willean Lepo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Machado (Everaldo); Osvaldo (Gustavo Mosquito), Carlos Eduardo (Zé Hugo) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho) e Sforza; Rayan (Jean David), Emerson Rodríguez (Payet), David (Leandrinho) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.