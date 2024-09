Neymar se lesionou gravemente em outubro de 2023 - Atta Kenare / AFP

Publicado 08/09/2024 08:40 | Atualizado 08/09/2024 09:39

Arábia Saudita - Perto de completar um ano sem jogar, Neymar pode ficar mais algum tempo longe dos gramados. Isso porque, de acordo com o jornal saudita 'Ariyadhiah', exames apontaram que o craque brasileiro precisará de mais dois meses para tratar as graves lesões sofridas em outubro de 2023



A nova previsão, inclusive, deve fazer com que o camisa 10 seja inscrito na liga saudita somente em janeiro. Mesmo sem saber se poderia contar com Neymar até o fim do ano, havia a chance do clube preterir Renan Lodi na lista para dar lugar ao jogador.

O Al-Hilal possui nove jogadores estrangeiros com mais de 21 anos — o limite são dez. Por isso, o clube precisaria tirar um para abrir espaço para o atacante, já que dois deles precisam ter nascido a partir de 2003. Com isso, ainda segundo o veículo saudita, Jorge Jesus cogita utilizar Neymar apenas na Liga dos Campeões da Ásia até janeiro, enquanto Renan Lodi seria usado nos torneios nacionais.

Nos últimos dias, o jogador compartilhou um vídeo treinando finalizações, mas ainda não havia iniciado os trabalhos de transição para o campo.

Com apenas três partidas feitas pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita, o brasileiro teria apenas mais seis meses para atuar na liga. Seu contrato com o clube de Riade termina em junho de 2025.