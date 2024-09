Dorival Júnior em treino do Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/09/2024 19:40

Paraná - A Seleção realizou neste domingo, o seu penúltimo treino em Curitiba, para a preparação pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante André, o meia Lucas Paquetá e o atacante Vini Jr. foram ausências na atividade realizada no CT do do Athletico-PR.

Os jogadores ficaram de fora devido a um controle de carga e não têm lesões. A atividade também contou com a presença do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, que foi convocado por Dorival Júnior para a vaga de Éder Militão na noite do último sábado.

Com isso, Dorival vai ter apenas o treino desta segunda para armar a escalação para enfrentar o Paraguai. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.



Com a vitória sobre o Equador por 1 a 0, em Curitiba, o Brasil subiu duas colocações, e atualmente está em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas. A Argentina lidera a competição com oito pontos de vantagem para a Seleção.