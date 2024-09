Endrick em treino pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Endrick em treino pela seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/09/2024 22:20

Rio - O atacante Rodrygo, do Real Madrid e da seleção brasileira, abordou a recepção de Endrick no clube espanhol. De acordo com o ex-jogador do Santos o jovem foi bem acolhido tanto pelos brasileiros quanto pelos demais companheiros de equipe.

"Agora ele virou Bobby. Não é mais Endrick. Pegou essa brincadeira. Boa a recepção para ele lá (no Real Madrid), não só dos brasileiros. Temos um grupo muito bom no Real, com ele não está sendo diferente. Sabemos da qualidade e como pode nos ajudar", disse em entrevista à "ESPN".



Rodrygo afirmou que o fato de Endrick ter citado Bobby Charlton, ídolo do futebol inglês como sua referência, fez o jovem receber um apelido no elenco do Real Madrid.



"Virou Bobby, já era. Está levando numa boa. Não tem o que fazer, se ficar bravo é pior (risos)", completou.