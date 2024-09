André em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/09/2024 15:47

Rio - Um dos destaques da vitória da seleção brasileira contra o Equador por 1 a 0, o volante André, de 23 anos, atribuiu ao trabalho de Mano Menezes no Fluminense a sua facilidade para se adaptar ao modelo de Dorival Júnior. O jovem teve sua melhor atuação defendendo as cores da equipe pentacampeã do mundo.

"É quase tudo diferente. Quando eu cheguei com o Diniz, eu já estava adaptado ao esquema. Quando o Diniz saiu do Fluminense, chegou o Mano Menezes, que tem um trabalho mais parecido com o Dorival e isso foi importante para eu me adaptar a esse jogo posicional", afirmou.

A vitória sobre o Equador interrompeu uma sequência de quatro jogos sem resultados positivos do Brasil nas Eliminatórias. André reforçou a importância da equipe assimilar rapidamente as ideias do treinador.



"O Dorival tem grandes ideias e procura deixar o time muito ofensivo para trabalharmos a posse de bola no campo de ataque com respaldo para atacar defendendo. Tem muita diferença sim, mas ambos têm boas ideias", disse.