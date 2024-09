É a segunda vez que Fabrício Bruno é convocado para defender o Brasil - Divulgação / CBF

É a segunda vez que Fabrício Bruno é convocado para defender o BrasilDivulgação / CBF

Publicado 08/09/2024 12:00 | Atualizado 08/09/2024 13:14

Curitiba - Fabrício Bruno se apresentou à Seleção na manhã deste domingo (8), em Curitiba, onde a delegação brasileira está. O zagueiro do Flamengo foi convocado na noite do último sábado (7) para substituir Éder Militão, cortado por lesão. É a segunda vez que ele é chamado para defender o Brasil.

"Expectivativa é sempre a melhor possível. É como se fosse a primeira vez. Alegria tremenda de estar aqui novamente. Espero entregar o melhor possível e ajudar todo esse grupo que é muito bom de trabalhar", disse Fabrício Bruno, à 'CBF TV.



O defensor será opção de Dorival Júnior para o duelo com o Paraguai, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco.

"É um jogo extremamente difícil. Hoje em dia não tem jogos fáceis, então tenho a certeza que vamos assimilar muito bem a estratégia do professor Dorival para chegar lá, fazer um grande jogo e conquistar o resultado positivo", analisou o jogador.

O Brasil está em quarto nas Eliminatórias, com dez pontos, oito a menos que a líder Argentina. Com o aumento no número de seleções que irão disputar a Copa de 2026, nos Estados Unidos, os seis melhores países se classificam direto ao Mundial.