Veronica Almiron publicou foto de biquíni Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2024 15:24

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, tirou o fôlego dos seus fãs no Instagram, neste domingo. A beldade publicou uma foto vestindo apenas um biquíni no seus stories. A beldade faz muito sucesso nas redes sociais.

Veronica Almiron é modelo nascida no Paraguai. Torcedora do Cerro Porteño, clube que disputou a Libertadores e esteve no grupo do Fluminense, ela tem mais de 216 mil seguidores no Instagram.