Fernando Rufini, na canoagem, conquistou uma das últimas medalhas do Brasil na Paralimpíada de Paris - Reprodução / CPB

Fernando Rufini, na canoagem, conquistou uma das últimas medalhas do Brasil na Paralimpíada de ParisReprodução / CPB

Publicado 08/09/2024 10:24 | Atualizado 08/09/2024 10:28

França - O Brasil conquistou mais três medalhas no último dia de Paralimpíadas neste domingo (8). Fernando Rufino e Igor Tofalini, ouro e prata na canoagem, respectivamente, e Tayana Medeiros, ouro no halterofilismo, garantiram a melhor colocação da delegação brasileira na história da competição — quinto lugar.

A melhor campanha do país havia sido em Tóquio-2021, com um sétimo lugar no quadro geral de medalhas, 22 medalhas de ouro conquistadas e um total de 72 pódios. Em outras campanhas nos Jogos de Pequim, em 2008, Londres-2012 e Rio-2016, a delegação havia fechado a competição em 9º, 7º e 8º, respectivamente.



Agora, em Paris, foram 25 medalhas de ouro e 89 pódios conquistados. Ambas as marcas são inéditas. Além disso, o Brasil ganhou 26 pratas e 38 bronzes. Atletismo, com 36, e natação, com 26, foram os esportes que mais colocaram atletas do país no pódio. No entanto, o judô, nos últimos dias, com quatro ouros surpreendentes, foi fundamental para o feito.



Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris

1º China - 94 ouros, 75 pratas, 50 bronzes, 219 no total

2º Grã Bretanha - 49 ouros, 44 pratas, 31 bronzes, 124 no total



3º Estados Unidos - 36 ouros, 41 pratas, 27 bronzes, 104 no total

4º Holanda - 26 ouros, 17 pratas, 12 bronzes, 55 no total

5º Brasil - 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes, 89 no total