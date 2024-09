Na última temporada, Rodrygo teve ótimos números pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Na última temporada, Rodrygo teve ótimos números pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 08/09/2024 14:20

Rio - Grande destaque na última temporada, Rodrygo admitiu estar "chateado" por não fazer parte dos 30 jogadores indicados à Bola de Ouro feito pela revista France Football na última quarta-feira (4). A ausência do brasileiro, inclusive, foi alvo de críticas de torcedores e também de Neymar, que foi às redes sociais questionar a lista da premiação

"Fiquei chateado, eu acho que merecia. Fiz uma temporada e merecia estar lá. Sem desmerecer os jogadores que estão lá, mas acho que tinha lugar entre os 30. Foi uma surpresa. Esperava, mas não tem muito o que fazer, não sou eu que decido essas coisas. Só tenho que jogar, trabalhar todos os dias, é o que vou continuar a fazer", admitiu Rodrygo, em entrevista à 'ESPN'.



Recentemente, o jogador gerou controvérsia ao fazer uma postagem reivindicando a inclusão da inicial do seu nome junto ao trio "BMV", que vem sendo exaltado pela torcida do Real Madrid e é formado por Bellingham, Vini Jr e Mbappé. A publicação, na visão do camisa 10 da Seleção, foi para debochar da situação.

"Foi uma surpresa não só para mim, mas para todo mundo. Fiz um post debochando um pouco, meus companheiros de Real Madrid comentaram sem entender. Agora não tem muito o que ficar falando, todo mundo sabe da minha indignação, que é de todo mundo. Mas agora é daqui para frente", prosseguiu, revelando que recebeu o apoio dos seus companheiros em meio à situação", revelou.

Rodrygo foi o autor do único gol que deu a vitória ao Brasil sobre o Equador na última sexta (6). O resultado colocou a equipe comandada por Dorival Júnior em quarto na tabela das Eliminatórias, com 10 pontos. O próximo compromisso pelas competição será na terça-feira (10), contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília), em Assunção.