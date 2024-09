John Lineker estreou com vitória no Muay Thai em luta no ONE 168 - (Foto: Reprodução/ONE)

Publicado 08/09/2024 10:00

Aconteceu na última sexta-feira (6), direto de Denver, no Colorado (EUA), o ONE 168, em show que marcou o retorno do evento asiático aos Estados Unidos, que havia realizado sua última edição na terra do Tio Sam em maio de 2023. O show contou com lutas cinco lutas de Muay Thai e mais quatro no MMA.



O destaque da noite foi para ex-campeão peso-galo de MMA do ONE John Lineker, que estreou no Muay Thai nocauteando no segundo round, o americano Asa Ten Pow. Especialista na luta em pé, o "Mãos de Pedra" não teve dificuldades para furar a defesa do rival, acertando boas combinações de jabs e a ganchos no corpo de Asa.



Lineker chegou ao triunfo após acertar um uppercut de direta em Ten Pow para vencer sua estreia na modalidade e quebra recebeu o bônus de desempenho de US$ 50 mil (quase R$ 280 mil). Ao 34 anos, o paranaense tem um cartel 37 vitórias e 11 derrotas no MMA, pediu na entrevista ainda no cage uma chance de lutar Boxe na organização asiática.