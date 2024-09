Francis Ngannou e Renan Problema vão se enfrentar no dia 19 de outubro - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 06/09/2024 19:00

Francis Ngannou deixou o UFC como campeão peso-pesado e assinou com a PFL (Professional Fighters League) em um contrato que não valorizou apenas o camaronês, mas também todos aqueles que ele enfrentar dentro da organização. Um dos termos alinhados no contrato é que cada oponente de Francis receberá uma bolsa de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) apenas para entregar no cage, e o primeiro atleta a receber esse benefício é o brasileiro Renan Problema.

O duelo entre Ngannou e Renan vai acontecer no dia 19 de outubro, em Riyadh, na Arábia Saudita, e valerá o título peso-pesado da PFL. Em entrevista ao site MMA Fighting, o brasileiro exaltou o adversário por buscar a valorização financeira não só para ele, mas para os seus adversários no MMA,"Meu respeito por ele só cresceu, porque ele busca melhores oportunidades não só para ele como atleta. Não só por ganhar espaço também no cenário do Boxe, que sabemos que é difícil para um lutador de MMA fazer isso, embora ele não tenha tido um bom desempenho na última luta (contra Anthony Joshua). Mas foi enorme da parte dele dizer que seu oponente também deveria ser valorizado", declarou Renan Problema.Ao 34 anos, Renan "Problema" Ferreira vem de quatro triunfos em sequência na Professional Fighters League. De suas 13 vitórias no MMA, 11 vieram por nocaute e uma por finalização. Sua última apresentação aconteceu em fevereiro, quando Renan precisou de apenas 21 segundos para nocautear Ryan Bader de forma espetacular no card PFL x Bellator.Quatro anos mais velho em relação a Renan Problema, Francis Ngannou não compete no MMA desde janeiro de 2022, quando venceu Ciryl Gane por decisão unânime. Depois desse combate, Francis deixou o UFC, assinou com a PFL e fez duas lutas no Boxe, sendo derrotado por Tyson Fury e Anthony Joshua, respectivamente. Nas artes marciais mistas, o camaronês vem de seis vitórias consecutivas e não perde uma luta desde 2018.