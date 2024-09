Lutadores da CMSystem tiveram um mês de agosto vitorioso - (Foto: Reprodução)

Publicado 04/09/2024 18:00 | Atualizado 04/09/2024 18:46

Agosto foi um mês positivo para a CMSystem. Liderada por Cristiano Marcello, a equipe conquistou três grandes vitórias em grandes eventos internacionais.



No polonês KSW, maior evento de MMA da Europa, o peso pesado Matheus Buffa venceu Szymon Bajor por decisão unânime.



"Foi uma vitória dominante que o alçou ao segundo lugar do ranking dos pesos pesados", celebrou Cristiano Marcello.

No último fim de semana, foi a vez de Mackson Lee e Rafael Miniman terem os braços levantados, no norte-americano LFA.O peso-galo Mackson Lee finalizou Mateus Soares no segundo round, emendando a oitava vitória em oito lutas, todas por via rápida."O Mackson mostrou, com seus 1,84m de altura e 61kg, que chegou forte ao LFA, finalizando outro prospecto nacional e botando o pé na porta", enfatizou Cristiano.Por fim, o também peso-galo Rafael Miniman superou João Lucas Costa por decisão unânime e anotou a sétima vitória consecutiva, a 12ª em 16 lutas."O Miniman mostrou que é o número um do Brasil até 61kg. Venceu mais um oponente duríssimo, mostrando muita versatilidade", exaltou o líder da CMSystem.