Gabriel Silva foi nocauteado em duelo de Boxe na Irlanda por ex-Bellator (Foto: Reprodução)

Publicado 02/09/2024 10:00

Gabriel Silva, filho da lenda Anderson Silva, esteve em ação no Boxe durante o sábado (31). O brasileiro acabou não sendo páreo para o experiente Anthony Taylor, ex-Bellator, e perdeu por nocaute técnico no terceiro assalto. O confronto marcou o co-main event do MF & DAZN X Series 17, em Dublin, na Irlanda.



Taylor tomou as ações do combate desde o primeiro round do confronto. Sem encontrar respostas, Gabriel Silva se tornou alvo e foi sofrendo golpes. Na terceira parcial, o americano conquistou três knockdowns antes de iniciar uma blitz e garantir o triunfo por nocaute técnico.