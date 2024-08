Dado Dolabella alegou uma lesão no joelho para deixar o card do FMS 5 - (Foto: Reprodução/Instagram)

Dado Dolabella alegou uma lesão no joelho para deixar o card do FMS 5 (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 31/08/2024 11:00

O ator e cantor Dado Dolabella se manifestou após deixar a luta de Boxe contra o influenciador Lucas Viana, antes prevista para acontecer em São Paulo, no Fight Music Show 5, agendado para o dia 12 de outubro. O artista revelou que a piora de uma lesão crônica em seu joelho o impediu de lutar no FMS e que ele, inclusive, terá que passar por uma cirurgia. No entanto, Dado garantiu que após a recuperação, quer competir na nobre arte.



"Uma notícia que eu não queria estar aqui contando para vocês. Vocês que me acompanham aqui e estão vendo o quanto eu me dediquei para a luta de Boxe do FMS. Eu tenho uma lesão crônica no joelho direito que me acompanha desde 2007, e foi me passado pelos preparadores físicos e pelos médicos que se eu fizesse um trabalho de fortalecimento no joelho, eu conseguiria estabilizar o joelho e ter segurança para lutar. Só que com a preparação física, incluindo fisioterapia e incluindo o treino de Boxe, o joelho piorou. Houve uma piora, e cada treino de Boxe que eu fazia, eu tinha que ficar cinco dias parado, com o joelho inchado", declarou Dado Dolabella, que seguiu:



"Quando eu fui ao médico, inclusive indicado pelo próprio Fight Music Show, ele me informou que eu teria que lutar de forma limitada, ou seja, com uma joelheira, limitando o movimento, travando o meu joelho. A única alternativa que eu tenho, além dessa, é fazer uma cirurgia para consertar o ligamento, fazer um ligamento novo. Um enxerto e fazer um ligamento novo.



Então, por conta dessa lesão, infelizmente eu não vou conseguir participar do FMS. Vou fazer a cirurgia, sexta-feira eu estarei novamente com o médico e com os novos exames, vou estar mostrando aqui para vocês e, se Deus quiser, assim que eu me recuperar da cirurgia, eu vou voltar à preparação para a luta", finalizou o ator.