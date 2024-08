Glover Teixeira é atual treinador e amigo de Poatan - (Foto: Reprodução)

Publicado 30/08/2024 12:00 | Atualizado 30/08/2024 16:40

Campeão dos meio-pesados e com defesa de cinturão agendada para o dia 5 de outubro, no UFC 307, Alex Poatan segue tendo uma mudança de categoria especulada. Depois de pedir para lutar nos pesos-pesados, o brasileiro revelou o desejo de retornar à divisão dos médios, onde já foi campeão, para desafiar o atual rei da divisão, o sul-africano Dricus Du Plessis.



Entretanto, uma volta aos médios não deve acontecer no momento. Quem garante isso é Glover Teixeira, um dos treinadores do paulista. Em entrevista ao "RG.org", o mineiro revelou que seu pupilo está confortável nos meio-pesados e desenhou uma eventual subida de categoria, onde garantiu que Poatan tem potencial para derrotar qualquer atleta da divisão mais pesada do UFC.



"Conversamos sobre isso (ida aos pesados) desde o início, eu disse a ele que ele ficaria maior por conta do treinamento de Luta Livre e, eventualmente, teria que subir de peso. Acho que agora ele está confortável nos meio-pesados, feliz com corte peso, mas acho que ele tem potencial para vencer qualquer um nos pesos-pesados. Sua força é de um peso-pesado, ele bate como um peso-pesado, portanto, não haverá problema algum (caso deseje subir)", declarou Glover Teixeira.