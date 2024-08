Com a força de Braga, Gracie Barra quer brilhar na Eurocup da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Publicado 30/08/2024 09:00 | Atualizado 30/08/2024 16:12

Uma das principais equipes de Jiu-Jitsu do mundo e em alta em Portugal, a Gracie Barra se destacou no Coimbra International Cup da ISBJJA, realizado em maio, e vai retornar em busca de mais medalhas na Eurocup 2024, marcada para os dias 2 e 3 de novembro, novamente em Coimbra (POR), e que marcará o encerramento do primeiro Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu.



Entre as diversas filiais em solo português, uma que se destaca é a Gracie Barra de Braga, que tem o faixa-preta brasileiro Felipe Ambram como responsável. Ciente da importância do evento, Felipe comentou sobre a preparação do time, além de exaltar a estreia do Circuito Ibérico.



"A gente já está se preparando desde agora, toda semana temos treinos de competição. Esse (Eurocup) é um evento que está no nosso calendário, então estamos focados no nosso melhor. A equipe deve entrar com pelo menos 30 atletas, de todas as classes, do kids ao master, vamos com tudo e temos o objetivo de conquistar o primeiro lugar nas duas categorias: kids e juvenil/adulto/master", afirmou Felipe, que completou:



"Melhor impossível (a estreia do Circuito Ibérico)! A organização da ISBJJA é muito boa, eu gosto bastante, já lutei pela CBJJD no Brasil e eles têm trazido pra cá a mesma estrutura e trabalho que realizam lá, de excelência".