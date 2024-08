Alex Poatan vai defender cinturão meio-pesado contra Khalil Rountree no UFC 307 - (Foto: Divulgação/UFC)

Alex Poatan vai defender cinturão meio-pesado contra Khalil Rountree no UFC 307 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 28/08/2024 09:00

A confirmação de Khalil Rountree como adversário de Alex Poatan em disputa de cinturão meio-pesado que vai acontecer no dia 5 de outubro, na luta principal do UFC 307, em Salt Lake City (EUA), pegou muitos de surpresa. O próprio brasileiro, inclusive, deixou claro que não esperava ter o americano - atual oitavo colocado no ranking da categoria - como oponente para sua terceira defesa de título nos 93kg.



Em um vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube, Alex Poatan admitiu que esperava ter Magomed Ankalaev como seu próximo adversário, mas sinalizou que o russo teria recusado enfrentá-lo. Dessa forma, o brasileiro comentou sobre a escolha de Rountree como desafiante e aproveitou também para responder às críticas que o UFC recebeu - inclusive de lutadores da divisão - por ter optado pelo lutador americano na disputa de título.

"Eu também fiquei um pouco surpreso quando me ofereceram ele (Rountree). Sinceramente, achei que seria o Ankalaev, mas eu estou aqui para lutar. Muitos falaram que ele é o oitavo do ranking e que isso atrapalha o ranking do UFC, mas eu acho que vai ser uma boa luta para os dois e para quem estiver assistindo. Como falei, achei que seria o Ankalaev, mas acho que a organização vê também que é um cara (Ankalaev) que não entrega uma luta boa, então eles estão fazendo isso para vocês, para agradar vocês", afirmou Poatan, que seguiu:"Da mesma forma que eu não era ranqueado e as coisas aconteceram muito rápido, olha só o que vocês tem sempre quando eu luto. Então acho que eles estão pensando a mesma coisa com o Khalil, dando essa oportunidade para ele, e não importa o ranking, importa o trabalho que ele vem fazendo e dando um show. Acho que vai ser uma luta muito boa. E para as pessoas que querem ‘envenenar’ ou falar mal do UFC, eu repito, foi a mesma coisa que fizeram comigo, eu não era ranqueado, fui subindo e colocado rapidamente para disputar o cinturão, e olha o que eu venho entregando para vocês", finalizou.Como já citado, Alex Poatan vai para a sua terceira defesa de cinturão nos meio-pesados. Em abril, no UFC 300, o brasileiro nocauteou Jamahal Hill ainda no primeiro round. Já no final de junho, no main event do UFC 303, superou Jiri Prochazka or nocaute no segundo assalto. Já Khalil Rountree vem embalado por uma sequência de cinco vitórias no UFC, a última delas em dezembro do ano passado, sobre Anthony Smith.