Lutas animadas prometem agitar a 191ª edição do LFA(Foto: Divulgação)

Publicado 27/08/2024 09:00 | Atualizado 27/08/2024 13:16

Os pesos-penas Wellington Prado, o Predador, e Keweny Lopes, o Leão, são os protagonistas do LFA 191, marcado para esta sexta-feira (30/8), em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A depender da performance, o vencedor deste duelo dará largos passos rumo à disputa do cinturão da categoria.



Com um cartel de 14 vitórias - mais de 80% por via rápida - e apenas três reveses, Wellington Prado lembra que o cinturão peso-pena do LFA encontra-se vago desde que seu parceiro de treinos Gabriel Santos, o Mosquitinho, assinou com o UFC. Agora, Predador quer pleitear uma vaga para retomar o título para sua equipe.



"Com certeza, ganhando esta luta, e se eu lembrar lá na hora, eu vou pedir o cinturão. Ser campeão do LFA é um dos meus objetivos. Sendo campeão do LFA, não tem outro caminho senão o UFC", enfatiza Prado.



"A expectativa para a luta é a melhor. Estudei bastante meu adversário, ele é um cara completo, mas tem falhas em pé, não tem uma boa quantidade de golpes, e eu vou explorar essa parte. Mas vou lutar MMA, vou mesclar", completa.