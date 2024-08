Thomaz Costa e Lucas Penteado podem se enfrentar no FMS 5, em outubro - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/08/2024 20:00

Mais uma luta de Boxe entre "famosos" pode estar se desenhando e pode acontecer ainda em 2024. Os atores Thomaz Costa e Lucas Penteado trocaram provocações nas redes sociais e pediram para se enfrentar na próxima edição do Fight Music Show, que vai acontecer no dia 12 de outubro, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo.



As desavenças entre os artistas iniciou após Thomaz publicar uma "caixa de perguntas" em seu Instagram oficial, no qual Lucas respondeu e provocou o ator de Carrossel: "Você é um ator ou um saco de pancadas? Para de passar vergonha, você não serve para luta".

Ao ver a mensagem de Penteado, Costa publicou um vídeo de resposta desafiando o ex-BBB para um confronto: "O que é que você está falando? Eu nunca te vi lutando. Você luta alguma coisa para você falar um negócio desse? Mano, eu não sou a Karol Conká, o negócio é diferente. Você está falando de luta. Eu estou doido para lutar, só estou precisando de um adversário. Se você topar? Se você for homem mesmo. Se não for mais uma provocação, assina o contrato", rebateu Lucas Penteado.Lucas Penteado, por sua vez, aceitou o desafio e pediu para Mamá Brito, CEO do Fight Music Show, uma vaga no card do FMS 5: "Com todo respeito a todos que lutaram, vocês estão de parabéns... Quem ganhou, quem perdeu, vi que se dedicaram. Mas esse Thomaz Costa, não. Você é fanfarrão, um bunda mole. Você não aguenta um tapa, você nem luta. Fight Music Show e Mamá Brito, me coloque nesse card, marque essa luta para eu quebrar a cara desse maluco. Você não serve para lutar, você serve para saco de pancadas", finalizou.Thomaz Costa tem 24 anos e lutou no FMS 4 contra Luiz Otávio Mesquita, sendo superado pelo rival na decisão unânime dos jurados. Como ator, o paulista ficou conhecido por sua participação na novela infantil "Carrossel". Na fase adulta da carreira, Costa participou da primeira edição do reality show "Ilha Record", em 2021, e da 14ª temporada do programa "A Fazenda", em 2022.Lucas Penteado tem 27 anos e ganhou notoriedade após participar da novela "Malhação", da Rede Globo. Em 2021, o ator esteve no "Big Brother Brasil", tendo desistido do reality show após duas semanas no programa depois de protagonizar uma relação conturbada com a cantora Karol Conká.