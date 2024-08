Ao todo, 22 jovens pugilistas aspirantes a atletas de alto rendimento participaram do treinamento - (Foto: Divulgação)

Publicado 29/08/2024 07:00 | Atualizado 29/08/2024 18:22

Chegou ao fim, na última terça-feira (27), a 6ª etapa do Núcleo de Esportes de Base e Alto Rendimento (NEBAR) de boxe. Ao todo, 22 jovens pugilistas aspirantes a atletas de alto rendimento participaram do treinamento realizado no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira permanente, na capital paulista.



Realizado numa parceria entre Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) e Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, o NEBAR tem como principal objetivo garantir uma transição suave dos atletas da categoria de base para o alto rendimento.



Ao todo, 22 atletas, entre homens e mulheres, participaram desta última base. Responsável pelos treinamentos e convocações, o treinador assistente da equipe olímpica permanente Vladson Soares, o Dídio, destacou o aproveitamento do programa e mostrou-se empolgado quanto à futura geração do boxe brasileiro.



"Foi perceptível a evolução de todos os participantes em relação às questões que englobam um atleta de alto rendimento, como técnica, tática, físico e psicológico. Absolutamente todos os 22 jovens atletas tiveram um ótimo desempenho e confirmaram a projeção do desenvolvimento que fizemos lá no início", apontou.



Além dos atletas de base, o projeto NEBAR também inclui treinadores da nova geração em seus treinamentos. Nesta base, participaram cinco treinadores dos estados de Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, os três primeiros colocados nos Campeonatos Brasileiros dos anos anteriores.



O programa conta com treinamentos físicos, táticos e técnicos, sparrings; palestras de especialistas em saúde física e mental - como fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos -, atletas, dirigentes e treinadores da atual seleção brasileira permanente de boxe.



"Esta 6ª base teve uma característica diferente, porque foi realizada uma semana antes do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição de base do Brasil. Então aproveitamos essa proximidade de datas já para prepará-los para o evento, destacando os aspectos, físicos, táticos, técnicos e psicológicos", disse Didio.