Luta principal do LFA 191 promete fortes emoções - (Foto: LFA)

Publicado 30/08/2024 18:00 | Atualizado 30/08/2024 18:45

Os pesos-penas Wellington Prado e Keweny Lopes venceram o desafio contra a balança na pesagem oficial do LFA 191, realizada na tarde desta quinta-feira (29/8), e confirmaram a luta principal do evento desta sexta (30), em Cajamar-SP.



A expectativa é de mais uma edição com casa cheia no ginásio do Polvilho. O card principal do LFA 191 será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass, a partir das 21h, no horário de Brasília.



As cinco últimas lutas antes do card principal também serão transmitidas ao vivo pelo UFC Fight Pass, de forma gratuita, a partir das 19h.