Keweny Lopes venceu Wellington Prado por nocaute no R1(Foto: LFA)

Publicado 01/09/2024 10:00

Keweny Lopes, o Leão, não deu chances para Wellington Prado, o Predador, na luta principal do LFA 191, realizado nesta sexta-feira (30/8), em Cajamar, na Grande São Paulo. No duelo válido pelos pesos-penas, o mineiro de Pirapora precisou de menos de 2 minutos para mandar o oponente para a lona após uma sequência inapelável.



Este foi o 11º triunfo da carreira de Keweny Lopes, de forma consecutiva, e o nono nocaute, comprovando seu poder de fogo e ratificando seu lugar entre os melhores pesos-penas do cenário nacional. Com a performance dominante, o Leão se aproximou da disputa do cinturão e de um possível contrato com o UFC.

O card do LFA 191 ainda teve outros grandes destaques, como o chute rodado de Luan Pedroso, que acertou em cheio Demison Rodrigues, o mandando para a lona aos 34 segundos de luta. Com um overhand de direita, Marcos Aurelio, o Peruano, também abateu seu adversário com um nocaute no primeiro round.Quem também chamou a atenção, mais uma vez, foi Gabriela Fujimoto. A paulista de Mogi das Cruzes superou Maria Luiza de Abreu com um nocaute técnico no terceiro round, ampliando seu cartel invicto para seis vitórias em seis lutas como profissional e se solidificando como uma das melhores pesos-palhas do Brasil.Além de nocautes, o evento também teve combates sendo definidos por meio de finalizações. Primeiro, Mackson Lee obrigou Mateus Soares a bater em um d'arce choke no segundo round; logo depois, Lincon Santos fez Kleberson Souza gritar com uma inapelável chave de calcanhar no primeiro round.Keweny Lopes venceu Wellington Prado por nocaute no R1Lucas Fernando venceu Pedro Oliveira por decisão unânimeMichel Lima venceu Luan Matheus por nocaute técnico no R1Lincon Santos finalizou Kleberson Souza com uma chave de calcanhar no R1Gabriela Fujimoto venceu Maria Luiza de Abreu por nocaute técnico no R3Rafael Pereira venceu João Lucas da Costa por decisão unânimeMackson Lee finalizou Mateus Soares com um d'arce choke no R2Luan Pedroso venceu Demison Rodrigues por nocaute no R1Marcos Aurelio venceu Andrey Silva por nocaute no R2Guilherme Pat venceu Maurício Queiroz por nocaute técnico no R3Giovanni Garcia venceu Jenilto Matos por nocaute técnico no R1Ruth Pereira venceu Amanda Vargas por decisão unânimeFelipe Guidani venceu John Bryan por decisão unânimeHector Santiago venceu Pedro Sousa por nocaute técnico