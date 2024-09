Rodrigo Cavaca (à direita) elogiou trabalho realizado pelo Felipe Nilo - (Foto: Reprodução)

Publicado 03/09/2024 10:00 | Atualizado 04/09/2024 00:30

Especialista no ensino de artes marciais para pessoas com autismo, faixa-preta de Jiu-Jitsu e responsável por formar centenas de professores através dos seus cursos, Felipe Nilo vai lançar, no dia 19 de setembro, o livro "A Importância das Artes Marciais e do Jiu-Jitsu para Pessoas com Autismo".



Produzido com muito estudo, dedicação e comprometimento por parte de Felipe Nilo com a comunidade autista, o livro tem como diferencial o fato de trazer uma linguagem simples e acessível para todos, e no dia do seu lançamento, reunirá grandes nomes das artes marciais - e da área médica - na Livraria da Travessa do Barra Shopping, Rio de Janeiro.