Joilton Peregrino tem passagens por Brave CF, PFL, KSW, Cage Warrios, entre outros eventos(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 01/09/2024 14:00

Joilton "Peregrino" Lutterbach rodou o mundo lutando durante os 13 anos que tem como profissional no MMA. O brasileiro, então chegou ao UFC, mas sequer estreou pela organização e foi desligado do plantel de atletas. O lutador foi suspenso por dois anos do esporte pela "Combat Sports Anti-Doping" (CSAD), após testar positivo para o uso de anabolizantes, onde admitiu o uso das mesmas.

O lutador participou do podcast "ConnectCast", onde falou sobre o tema e revelou que as organizações em países da Europa, como a Rússia, citando o Absolute Championship Akhmat (ACA) como o evento mais difícil de se lutar, pois são permissivos em relação ao uso de substâncias para a melhora da performance dos atletas. O brasileiro declarou que esteve em vestiários com ampolas espalhadas pelo chão, que eram misturadas a soros e aplicadas nos atletas."Se você lutar na Rússia e nos eventos da Europa, os caras tem a mão pesada. As pessoas falam do nível do UFC, que lutam sem usar doping, mas você só enfrenta lutadores que também não usam. O ACA é o lugar mais duro do mundo para se lutar. Todo mundo lá está no 'produto'. Os caras tomam tudo antes, no vestiário é cheio de ampola. Eles fazem um soro para tomar que melhora a oxigenação no sangue, os glóbulos vermelhos e as hemácias. Você luta melhor, se recupera melhor durante a luta", declarou Joilton.Aos 31 anos, Joilton Lutterbach tem um cartel de 49 lutas no MMA profissional, onde venceu 39, foi superado nove vezes, além de uma luta sem resultado. O "Peregino" tem passagens por organizações como Brave CF, PFL, KSW, Cage Warrios, entre outros eventos internacionais de MMA. Sua última luta foi no dia 10 de agosto, quando nocauteou Manuelo Morales Etoube com apenas 40 segundos de luta no Falcon MMA 3, no Rio de Janeiro.