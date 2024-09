Saquarema International Cup teve título da GFTeam por equipes, desafios e mais atrações - (Foto: Divulgação)

Saquarema International Cup teve título da GFTeam por equipes, desafios e mais atrações (Foto: Divulgação)

Publicado 04/09/2024 07:00 | Atualizado 04/09/2024 18:18

No último fim de semana, dias 31 de agosto e 1º de setembro, ocorreu a terceira - e última - etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu, batizada de Saquarema International Cup 2024 e que consagrou diversos campeões na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



Entre as equipes, dobradinha da GFTeam. O time faturou o título geral (juvenil, adulto e master), com a CheckMat em segundo, Jiu-Jitsu For Life Brasil em terceiro, além de Gracie Humaitá e Game Fight completando o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para a GFTeam, seguida por Checkmat, Game Fight, Vento Sul JJ e Gracie Humaitá, respectivamente.



Junto aos duelos Gi & No-Gi, o Saquarema International Cup contou com as tradicionais superlutas, coroando quatro campeões no Desafio Novos Talentos: Melissa Vignoli (Gracie Humaitá), Kyara dos Santos (Nova União), Lucas Teffé (Gracie Humaitá) e Pyetro Santana (GFTeam).