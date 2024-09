Time da De La Riva em Portugal vai forte para a Eurocup - (Foto: Reprodução)

Publicado 06/09/2024 10:30

Nos dias 2 e 3 de novembro, Coimbra, em Portugal, será palco da Eurocup 2024, organizada pela ISBJJA e principal evento do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu - que vai chegar ao fim da sua primeira edição.



Com inscrições abertas, o campeonato promete movimentar algumas das maiores equipes do país, entre elas a De La Riva Portugal, que tem o brasileiro Italo Alves “Murrumba” como principal responsável.

Graduado do início ao fim da sua trajetória por Ricardo De La Riva e hoje faixa-preta 5º grau, Italo projetou a competição, que terá disputas Gi & No-Gi, do kids ao master, além do Desafio Brasil x Portugal, fora outras atrações."O pessoal está voltando de férias este começo de mês, já treinando e devemos entrar com no mínimo uns 30 atletas. Nosso objetivo é fazer bonito, pegar pódio como equipe e conseguir desbancar outras escolas da região. Além disso, que todo mundo faça boas lutas e ninguém saia lesionado", afirmou Italo.Sobre a estreia do Circuito Ibérico por parte da ISBJJA, Italo fez um balanço. O faixa-preta aprovou a novidade, porém também realizou algumas considerações: "Achei a ideia boa, com bons eventos, preço acessível, num local excelente em Coimbra, mas ainda pode melhorar na questão da logística em ter uma área para os professores ficarem de coach ao redor do tatame acompanhando os alunos", disse o professor, que encerrou:"O momento da equipe é bom, mais um ano crescendo, com um grande número de alunos e queremos dar continuidade a esse trabalho. Crescer mais e compartilhar ainda mais o Jiu-Jitsu em Portugal. A perspectiva da De La Riva aqui é a melhor possível".Com inscrições abertas no sitewww.isbjja.com, a Eurocup 2024 será o principal campeonato da ISBJJA este ano, marcado para os dias 2 e 3 de novembro, em Coimbra, Portugal, e vai fechar a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu.