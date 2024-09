Jéssica Bate-Estaca fará um duelo verde e amarelo no próximo sábado (7), contra Natália Silva - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/09/2024 12:00 | Atualizado 05/09/2024 13:28

Em busca de aumentar sua sequência positiva no Ultimate, Jéssica Bate-Estaca fará um duelo verde e amarelo no próximo sábado (7), contra Natália Silva, no co-main event do UFC Vegas 97, em Las Vegas (EUA). O duelo, que será válido pela divisão peso-mosca feminino, pode definir a nova desafiante ao cinturão da divisão até 57kg, hoje em posse da mexicana Alexa Grasso.



Pensando nisso, Bate-Estaca concedeu uma entrevista ao podcast "Trocação Franca" e declarou que, caso vença seu duelo, vai falar com Dana White e pedir uma disputa de cinturão, independente de qual for a categoria. A paranaense garantiu que aceita lutar pelo cinturões peso-mosca, peso-palha e até mesmo o cinturão "BMF" (lutador mais casca-grossa). O título "BMF" para mulheres ainda não existe, mas Jéssica já garantiu uma adversária para uma eventual disputa do simbólico cinturão: a ex-campeã e membro do Hall da Fama da organização, Joanna Jedrzejczyk, que deixou o MMA em 2022 e atualmente tem 37 anos.