Popó e Pablo Marçal fizeram encarada e o clima esquentou (Foto: Reprodução)

Publicado 07/09/2024 10:00

Acelino Popó Freitas tem duelo marcado contra o argentino Jorge "Chino" Miranda para a quinta edição do Fight Music Show, que vai acontecer no dia 12 de outubro, em São Paulo, mas uma possível luta contra Pablo Marçal segue em seu horizonte e o tetracampeão mundial de Boxe está, de fato, disposto a enfrentar o candidato à prefeitura de São Paulo.



Nos últimos dias, por meio da sua conta oficial no Instagram, Popó relembrou um vídeo em que Pablo Marçal afirmou que se tornaria boxeador e, em seis meses, subiria no ringue para enfrentar a lenda da nobre arte. Na legenda da publicação, o baiano mandou um recado para Marçal.



"Depois que você se eleger prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, eu te pego! Se tem palavra para transformar São Paulo, tem palavra para lutar Boxe comigo", escreveu o tetracampeão mundial, em publicação que rendeu diversos comentários no Instagram.