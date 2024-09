Luiz Gustavo já foi relacionado para cinco jogos do Vasco no Brasileirão, mas ainda não entrou em campo - Matheus Lima / Vasco

Publicado 08/09/2024 09:50

Rio - Sem conseguir contratar um zagueiro, posição que era tratada como prioridade, durante a janela de transferências, o Vasco pode apostar em atletas da base para terminar a temporada. Isso porque a lista de defensores sem contrato não agradou a diretoria cruz-maltina, de acordo com o 'ge'.

Idade, tempo de inatividade e valores foram alguns dos motivos do clube carioca não ter aberto negociações por nomes que estão livres. No entanto, o Gigante da Colina segue de olho no mercado. A ideia é achar um atleta pouco visado, como foi o caso de Máxime Dominguez, meia suíço que desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta (4) para assinar contrato.



A ideia, caso o Vasco não contrate um zagueiro, é dar minutagem oportunidades, se necessário, para Lyncon e Luiz Gustavo, atletas da base que estão integrados ao time profissional. Atualmente, a equipe comandada por Rafael Paiva conta com quatro defensores em seu elenco: João Victor, Léo, Maicon e Robert Rojas.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na quarta (11), às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontecerá na Ligga Arena, em Curitiba. O Vasco pode até empatar com o Furacão, que mesmo assim avança à semifinal do torneio.