Rayan marcou o segundo gol da seleção brasileira em São Januário - Staff images / CBF

Publicado 06/09/2024 17:11 | Atualizado 06/09/2024 17:13

Rio - Atacante do Vasco, Rayan foi um dos destaques da vitória por 2 a 1 da seleção brasileira sub-20 sobre o México na última quinta-feira (5) . O camisa 23 fez o segundo da partida, com belo toque no canto para deslocar o goleiro adversário e balançar a rede de São Januário.

"Não tem sensação melhor. Eu não acreditaria nem nos meus melhores sonhos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por esse momento, por estar dentro de casa e ter feito aqui o gol da vitória", comemorou o garoto após a partida.

"Eu gostaria de agradecer a todos que gritaram meu nome. Fico muito feliz, ainda mais em São Januário, que eu conheço muito bem. Estou aqui desde os seis anos", completou.

O centroavante foi revelado na base cruz-maltina e integra, atualmente, o elenco profissional comandado pelo técnico Rafael Paiva. Nesta temporada, fez 22 jogos, dois gols e deu uma assistência.

No próximo domingo (8), Rayan estará em campo diante do México mais uma vez em São Januário. O amistoso, que faz parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, no Peru, em janeiro de 2025, será às 18h30 (de Brasília).