Publicado 05/09/2024 12:30 | Atualizado 05/09/2024 12:38

Rio - O atacante Adson, de 23 anos, deverá ficar até três meses sem atuar pelo Vasco. Ele se submeteu a uma operação para corrigir a fratura na tíbia da perna direita. O procedimento foi feito, após o tratamento conservador não resolver o problema do jovem. As informações são do portal "GE".

Adson sentia dores crônicas nessa região da perna direita, e exames constataram que ele sofreu fratura por estresse. A princípio, ele e o clube optaram pelo tratamento conservador, mas o processo é mais longo e as chances de cicatrização total são menores. Como sente muitas dores no local, o jogador decidiu operar.

Com a contusão, o atacante pode não retornar aos gramados mais em 2024. Porém, existe uma esperança de que ele consiga ter condições de jogo na reta final do Brasileiro a partir da segunda quinzena de novembro.



Revelado pelo Corinthians, Adson atuou três temporadas pelo clube paulista e se transferiu para o Nantes. Após um período curto com apenas oito jogos, o jovem chegou a o Vasco nesta temporada. No total, ele entrou em campo em 34 jogos e fez quatro gols e deu uma assistência.