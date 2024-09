Lucas Piton é um dos destaques do Vasco - Marcello Dias / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Lucas Piton é um dos destaques do VascoMarcello Dias / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Publicado 03/09/2024 22:15 | Atualizado 03/09/2024 22:15

Rio - Lucas Piton, do Vasco , acredita que vive a melhor temporada da carreira. Em entrevista ao site oficial do Vasco, o lateral-esquerdo analisou o ano que vive e ainda reforçou o objetivo de chegar à seleção brasileira.

Titular absoluto do Cruz-Maltino, Piton já disputou 36 partidas neste ano. No total, marcou seis gols e distribuiu seis assistências. É a temporada mais artilheira do lateral.

"Tive outras boas temporadas na minha carreira, mas sem dúvida esta é a minha melhor. A Seleção segue sendo um objetivo, todo atleta pensa em defendê-la. Sei que quanto melhor for o meu trabalho no dia a dia maiores serão as chances de atingir meus objetivos", destacou Lucas Piton.

A parceria com Vegetti também esteve em pauta na entrevista. Piton destacou que se entrosou rapidamente com o centroavante e fez questão de valorizar o trabalho de todos os jogadores.

"Penso que se deve ao trabalho do grupo, no dia a dia cada um de nós entrega o seu melhor pelo time. A parceria com o Vegetti vem dando certo, nos entrosamos rapidamente e espero que continue dando certo", disse o lateral.