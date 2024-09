Rafael Paiva é o treinador do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 03/09/2024 09:50

Rio - A janela de transferências internacionais para o Brasil se encerrou e o Vasco não conseguiu a contratação de um zagueiro, o que era considerado uma prioridade. Agora, o Cruz-Maltino pode buscar soluções caseiras, tentar a contratação de jogadores que atuam em divisões inferiores do Campeonato Brasileiro ou atletas que estão livres no mercado.

O último nome tentado foi o de Ian Glavinovich, de 22 anos, que defende o Newell's Old Boys. O clube argentino chegou a aceitar a proposta, porém, demorou a enviar a documentação do atleta. Com isso, a negociação acabou sendo cancelada.



Antes disso, o Vasco tentou a contratação de Maurício Lemos, de 28 anos, do Atlético-MG. Porém, o argentino optou por seguir no Galo. O Cruz-Maltino negociou com Luan Peres, que estava no Fenerbahçe, mas o defensor preferiu acertar com o Santos, clube que já havia defendido anteriormente.



A contratação de um zagueiro era vista como prioridade no Vasco. Atualmente, Rafael Paiva conta com João Victor, Léo, Maicon, Robert Rojas, além dos jovens: Lyncon e Luiz Gustavo.