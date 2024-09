Ian Glavinovich em ação pelo Newell's Old Boys, da Argentina - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/09/2024 14:41

Rio - O Vasco não finalizou a transferência do zagueiro Ian Glavinovich, do Newell's Old Boys. O clube argentino divulgou um comunicado à imprensa e garantiu que o Cruz-Maltino optou por não realizar a negociação pelo defensor de 22 anos.

De acordo com a nota, não houve demora no envio das documentações e a contratação melou porque o Gigante da Colina deixou de enviar o "contrato de gastos" antes do prazo. A janela de transferências para o Brasil fechou na última segunda-feira (2) antes que o clube desse entrada na sua inscrição.

Vasco e Newell's chegaram a um acordo na reta final do dia pela contratação por empréstimo do zagueiro. Desde então, correu com as burocracias para oficializá-lo como reforço. Porém, de acordo com o clube carioca, a documentação por parte dos argentinos não foi enviada a tempo.

Sem Ian Glavinovich, o Cruz-Maltino buscará outro nome para o setor, que era uma das prioridades na janela de transferências . A partir de agora, no entanto, só poderá selar a chegada de atletas que estão sem contrato.

Leia o comunicado do Newell's Old Boys:

"Foram avançadas as negociações para a transferência do jogador para o Vasco da Gama por um empréstimo de 250 mil dólares com opção de compra de 2,5 mil USD por 80% da transferência.



Em seguida, o clube brasileiro optou por não utilizar o empréstimo ao não enviar o contrato de despesas antes das 23h59 de ontem, horário de encerramento do TMS no Brasil. Não houve atraso imputável a #Newells mas pelo contrário, a NOB defendeu os seus interesses enquanto aguardava o correspondente acordo de despesas".