Puma Rodríguez fez 16 jogos, um gol e deu duas assistências pelo Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/09/2024 14:26

Rio - Lateral-direito do Vasco , Puma Rodríguez foi convocado para representar o Uruguai nos próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada pelo técnico Marcelo Bielsa enfrentará o Paraguai e a Venezuela nesta data Fifa.

O defensor não entra em campo pela Celeste desde meados de 2023. Em outubro do ano passado, chegou a ser chamado, mas foi cortado da lista porque não estava em dia com a vacinação contra a febre amarela , sendo proibido de viajar para a Colômbia.

Já neste ano, foi pré-convocado para a Copa América, mas acabou ficando de fora da lista final do treinador.

O Uruguai entrará em campo na sexta-feira (6), diante do Paraguai, no Estádio Centenário, e na terça-feira (10), contra a Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín.

Pelo Cruz-Maltino, Puma Rodríguez fez 16 jogos nesta temporada, sendo cinco como titular. Ao todo, fez um gol e deu duas assistências.