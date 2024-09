Maxime Dominguez, do Gil Vicente, é o novo reforço do Vasco - Divulgação/Gil Vicente

Publicado 02/09/2024 08:00 | Atualizado 02/09/2024 08:02

Rio - O Vasco contratou o sexto reforço na véspera do encerramento de janela de transferências. O Cruz-Maltino concluiu a negociação com o meia suíço Maxime Dominguez, do Gil Vicente, de Portugal, segundo o "ge". Ele se despediu do clube português neste domingo (1), contra o Braga.

O jogador, de 28 anos, assinou contrato de quatro anos. Maxime Dominguez é aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira (4) para realizar exames médicos antes de ser anunciado oficialmente. O Vasco vai pagar 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na cotação atual) pela compra de 100% dos direitos do suíço.

Maxime Dominguez estava no Gil Vicente, de Portugal, há duas temporadas. Ao todo, foram 40 jogos, seis gols e cinco assistências pelo clube português. O jogador também tem passagens por clubes da Suíça e da Polônia.