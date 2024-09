Máxime Dominguez será o sexto reforço do Vasco na janela do meio do ano - Reprodução / RKS Raków

Publicado 02/09/2024 16:22

Rio - O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (2), um acordo pelo meio-campista de Máxime Dominguez. O jogador chegará ao Brasil nos próximos dias, onde resolverá todos os trâmites burocráticos restantes para finalizar a contratação.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo nesta segunda-feira (02/09) com o Gil Vicente (POR) para a transferência do meio-campista Máxime Dominguez. O atleta tem chegada prevista ao Brasil nos próximos dias e cumprirá todos os trâmites burocráticos para finalizar a contratação. #VascoDaGama



O meia suíço estava no Gil Vicente, de Portugal, há duas temporadas e será o sexto reforço do Vasco para o segundo semestre. Antes dele, o volante Souza, os meias Philippe Coutinho e Alex Teixeira e os atacantes Emerson Rodríguez e Jean David já haviam sido contratados.

O Cruz-Maltino desembolsará cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na cotação atual) pela compra de 100% dos direitos do atleta.