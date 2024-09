São Januário é a casa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

São Januário é a casa do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 05/09/2024 18:20

Rio - A diretoria do Vasco planeja vender pedaços do estádio de São Januário antes da reforma no local. Ainda não há uma estratégia, mas o Cruz-Maltino pensa em contratar uma empresa para não só organizar o projeto como também decidir o que pode ser comercializado. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

São Januário vai ser fechado após o fim da temporada. Em julho deste ano, o prefeito Eduardo Paes sancionou o projeto de lei da venda de potencial construtivo do estádio . Com isso, viabilizou a reforma.

O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra está orçado em R$ 506 milhões.

Com a reforma, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. Estão previstas também as construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco, assim como um novo ginásio poliesportivo.