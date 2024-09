Lucas Loureiro foi contratado para o sub-20 do Vasco - Allan Pereira/ Bangu

Publicado 06/09/2024 10:05

Rio - O Vasco acertou nesta semana a contratação de Lucas Loureiro, filho do ex-jogador Felipe, que ocupa o cargo de diretor técnico do clube. O jogador, de 19 anos, já estava sendo observado pela captação e reforça a categoria sub-20.

Lucas Loureiro é volante. O jovem atuou por seis anos na base do Flamengo e, recentemente, estava na base do Bangu, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início deste ano. Felipe treinou o Alvirrubro entre 2021 e 2023.

A contratação precisou do aval de Felipe. Recentemente, a categoria sub-20 do Vasco conquistou o título da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A equipe é comandada pelo treinador Ramon Lima.