Eduardo Paes ao lado de Pedrinho em São Januário - Matheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 03/07/2024 18:40

Rio - Nesta quarta-feira, 3, o prefeito Eduardo Paes sancionou o projeto de lei da venda de potencial construtivo de São Januário. A assinatura aconteceu no próprio estádio do Vasco e contou a presença de torcedores e do presidente do clube, Pedrinho.

A partir das 20h desta quarta, o Cruz-Maltino enfrentará o Fortaleza em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paes, então, convocou os torcedores para chegarem mais cedo ao estádio para acompanharem a sanção.

O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra está orçado em R$ 506 milhões. A expectativa é de que ela comece até dezembro.

Com a reforma, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. Estão previstas também as construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco, assim como um novo ginásio poliesportivo.

São Januário deverá ser palco de apresentação de Coutinho Leandro Amorim / Vasco da Gama

Potencial construtivo

O potencial construtivo diz o quanto de m² pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade.

Por isso, o projeto de lei visa transferir essa "sobra" para que sejam construídos prédios com gabaritos maiores do que o permitido em terrenos especialmente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e na Avenida Brasil.

O Vasco garante já ter interessados em adquirir essa transferência, para ter a liberação para construir empreendimentos nesses duas regiões.