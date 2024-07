Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução

Publicado 03/07/2024 17:58

Rio - O Vasco cumpriu a determinação da Justiça e quitou, na tarde desta quarta-feira (3), a parcela atrasada do Regime Centralizado de Execuções (RCE), referente ao mês de maio. O Cruz-Maltino fez um deposito judicial no valor de R$ 2.530.984,13.

A quantia é equivalente a 20% da receita corrente do clube no mês de maio e deveria ter sido paga em 5 de junho, o que não aconteceu. Com o pagamento, o clube evita a pena de execução forçada das dívidas, com risco de penhora e bloqueio de bens

O atraso foi o mais longo desde que o Vasco aderiu ao RCE, em setembro de 2021. O clube chegou a atrasar alguns dias de pagamento, mas nunca por tanto tempo.



O acordo feito com credores prevê que o Vasco é obrigado a pagar o RCE até o dia 5 de cada mês, com tolerância de 20 dias em caso de atraso.