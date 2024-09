Jogadores da Seleção sub-20 posam para foto antes do jogo contra o México - Staff Images / CBF

Jogadores da Seleção sub-20 posam para foto antes do jogo contra o MéxicoStaff Images / CBF

Publicado 05/09/2024 20:28

Rio - A Seleção sub-20 venceu o México por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (5), em amistoso realizado em São Januário. Arthur Dias e Rayan, cria da base do Vasco, anotaram os gols do Brasil. João Souza (contra) descontou para o adversário.

O atacante do Cruz-Maltino soma passagens pelas seleções sub-15 e sub-17. Ele foi chamado para o sub-20 pela primeira vez justamente nesta convocação de Ramon Menezes. Rayan entrou em campo no segundo tempo e marcou justamente na estreia.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 18h30, também em São Januário. Os jogos fazem parte da preparação para o próximo Sul-Americano sub-20, que acontecerá em janeiro de 2025, no Peru. A seleção brasileira foi campeã de forma invicta na última edição, em 2023.