Militão é zagueiro da seleção brasileira - Kevork Djansezian / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 05/09/2024 17:10 | Atualizado 05/09/2024 17:24

Paraná - Éder Militão sofreu uma pequena lesão na coxa direita e foi desconvocado da seleção brasileira. O zagueiro reclamou de dores após o treino da última quarta-feira (4), no CT do Caju. Nesta quinta (5), o departamento médico da CBF realizou exame clínico e ressonância magnética no jogador, que constataram o problema.

Ele é o quarto atleta que Dorival Júnior perde por lesão. O lateral-direito Yan Couto e o atacante Savinho foram cortados antes mesmo do início da data Fifa de setembro. Na última quarta (4), o centroavante Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e também acabou desconvocado.

O zagueiro do Real Madrid treinou como titular na atividade de quarta. Sem poder contar com Militão, o técnico Dorival Júnior deve montar a dupla de zaga com Gabriel Magalhães e Marquinhos.

Nesta data Fifa, o Brasil enfrentará enfrenta o Equador na sexta-feira (6), a partir das 22h, no Couto Pereira. Posteriormente, na terça (10), encara o Paraguai, em Assunção, às 21h30. A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.