Cristiano Ronaldo Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 05/09/2024 17:29 | Atualizado 05/09/2024 17:47

Rio - Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo segue fazendo história. Com o tento marcado na vitória lusitana por 2 a 1 sobre a Croácia, pela Liga das Nações da Uefa, o craque português atingiu a marca de 900 gols na carreira, sendo 131 por Portugal e 769 por clubes. O "Robozão", como é apelidado, se emocionou na comemoração e agora é o primeiro jogador do futebol masculino profissional a atingir o feito.

O camisa 7 agora tem 62 gols de vantagem para Lionel Messi, segundo no ranking. O austríaco Josef Bican, com 805, Romário, com 772 bolas na rede, e Pelé, com 767 tentos, completam os cinco primeiros na lista.



Apesar do Rei do Futebol já ter ultrapassado os 1000 gols, a contagem feita pela "RSSSF", organização de dados e estatísticas do esporte, separa a classificação em duas. Uma para jogos oficiais e uma outra mais geral, que considera amistosos e jogos não oficiais.



Em dezembro de 2021, ele havia se tornado também o primeiro jogador a superar 800 gols em partidas oficiais. Foram mais de 1000 dias de intervalo entre um feito e a outro.

A meta dos 1000 gols, inclusive, já foi definida por CR7: "Sou o maior marcador em seleções. E quero colocar o nível mais alto: logo vou bater 900 gols e depois vou bater 1000. Quero chegar aos mil gols. É a maior marca que posso atingir no futebol, meu desafio é chegar lá", disse em seu canal no YouTube.

Os gols de Cristiano Ronaldo

Real Madrid - 450 gols



Manchester United - 145 gols



Portugal - 131 gols



Juventus - 101 gols



Al-Nassr - 68 gols



Sporting - 5 gols