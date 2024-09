Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 05/09/2024 19:23

O primeiro a falar foi Braz. O vice-presidente destacou o Rubro-Negro tem total confiança em Bruno Henrique, Carlinhos e Gabigol para atuarem na posição de centroavante. Por outro lado, afirmou que o Fla segue atento ao mercado.

"Em relação ao problema com o Pedro, é dizer que a gente lamenta, fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é. Mas temos mais três centroavantes no aqui elenco: Carlinhos; Gabigol; e o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que, quando soubemos do Pedro, não ficamos atentos, nem começamos a conversar sobre possibilidade e necessidade de trazer um outro jogador. A perda é irreparável num primeiro momento, era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui. Sempre confiou", disse Marcos Braz.

"O próprio Gabigol em três finais de Libertadores nos ajudou, fez gol em todas, nos deu dois títulos, junto com os companheiros, claro. Mas a gente tem extrema confiança tanto no Gabigol quanto nos outros que estão aqui. Ficamos atentos ao mercado, começamos a ouvir, 300 pessoas ligam para a gente. Eles ligam para nós e depois passam para vocês (jornalistas) que estávamos interessados, é do jogo. A gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma. Que eu digo se, de fato, a gente entenda que vá fazer uma contratação", completou.

Bruno Spindel, por sua vez, reforçou o discurso de Braz. O diretor de futebol também mostrou confiança nos jogadores que Tite tem à disposição e ressaltou que o clube segue atento ao mercado. Além disso, deu destaque para a responsabilidade financeira do Fla.

"Como o Marcos já disse, a gente tem no próprio elenco, além do Pedro, mais três centroavantes: o Gabi; o Bruno Henrique; e o Carlinhos. São alternativas para o professor Tite e para a comissão técnica. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Mal saiu a notícia ontem da lesão do Pedro, e nosso telefone não parava de tocar, chegar mensagem", afirmou Spindel.

"Óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre em todas as decisões que a gente toma com a liderança do presidente Rodolfo Landim. A gente é super rígido quanto a isso. Os nossos objetivos são esportivos, de conquistar títulos, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível", prosseguiu.

A janela de transferências já fechou, mas o Flamengo ainda pode contratar jogadores que estão livre no mercado. Apesar disso, há prazo para a inscrição de novos atletas.



"A Libertadores tem as inscrições para as quartas e depois para a semi. A gente já contratou quatro atletas (Micael, Alex Sandro, Alcaraz e Plata) e temos que definir três. A Copa do Brasil é até dia 9 (de setembro), e Brasileiro você já disse (dia 20). O prazo é, obviamente, a última delas, mas na nossa visão o elenco, hoje, tem três centroavantes que vão fazer a posição do Pedro, de altíssimo nível, que a gente confia muito. Mas estamos atentos ao que estão nos oferecendo e aos que a gente já monitora, já conhece. Vamos fazer com muita frieza, muita calma e tomar as decisões que tiver que tomar", pontuou.