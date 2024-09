Gabigol em treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 05/09/2024 15:20

Rio - A lesão de Pedro, que tirou o atacante da temporada de 2024, poderá dar a Gabigol, de 28 anos, a oportunidade de mudar os rumos dos seus últimos meses de contrato com o Flamengo. O Rubro-Negro busca no mercado um substituto para o camisa 9, porém, o herói das Libertadores de 2019 e 2022 se torna neste momento o herdeiro da titularidade na posição de centroavante.

Gabigol se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O atacante está em fase de transição e tem possibilidades de encarar o Bahia, no Maracanã, no próximo dia 12, porém, mesmo que não jogue essa partida, o atacante deverá ter oportunidade de mostrar o seu valor novamente.



Além dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive a reta final da Copa do Brasil e da Libertadores. Com isso, caso o Rubro-Negro vá avançando nas competições, Gabigol poderá atuar em cerca de 20 partidas até o fim da temporada de 2024.



Com contrato até dezembro, Gabigol e o Flamengo encerraram as negociações por uma renovação, após as partes não chegarem a um acordo. Porém, caso o atacante tenha um desempenho importante e o Rubro-Negro alcance títulos de expressão, as coisas poderão mudar.