Anthony Martial deixou o Manchester United, da Inglaterra, e está livre no mercado - AFP

Publicado 05/09/2024 07:30 | Atualizado 05/09/2024 07:35

o Rubro-Negro mira em nomes de peso sem contrato. Rio - O Flamengo perdeu Pedro e terá que encontrar soluções para resolver o problema. O centroavante, de 27 anos, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino da seleção brasileira , nesta quarta-feira (4), no CT do Caju, em Curitiba, e não conta mais com o jogador nesta temporada. Com a janela fechada,

O alvo da vez é o francês Anthony Martial, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O jogador, de 28 anos, está livre no mercado desde o fim do contrato com o Manchester United, da Inglaterra, em junho deste ano. Além dele, , de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O jogador, de 28 anos, está livre no mercado desde o fim do contrato com o Manchester United, da Inglaterra, em junho deste ano. Além dele, o holandês Memphis Depay também entrou na mira do Flamengo . Ambos estão em baixa na Europa e não despertaram interesse de clubes de outros continentes.

Porém, o tempo é inimigo na busca por uma solução. O regulamento da CBF prevê que um jogador sem contrato vigente pode ser inscrito por um clube no Brasileirão até o dia 9 de setembro, substituindo um atleta já inscrito até o dia 20 deste mês (máximo de oito alterações). Já na Libertadores, o Flamengo tem até o dia 13 de setembro para alterar a lista de inscritos nas quartas de final.

Anthony Martial começou a carreira no Lyon, da França, mas ganhou notoriedade pelo Monaco, do mesmo país, quando marcou 15 gols entre 2013 e 2015. O jogador foi contratado pelo Manchester United por cerca de R$ 360 milhões em 2015. Após um bom início, teve o progresso interrompido por problemas de relação com o técnico José Mourinho e perdeu espaço após a chegada do sueco Ibrahimovic, em 2017.

Sem espaço com Mourinho, Martial ficou de fora da convocação da França para a Copa do Mundo de 2018. No início do ciclo, o nome do jogador era praticamente certo para o Mundial, mas na véspera as coisas não deram certo. Após a saída do treinador português, voltou a ganhar espaço com Solskjaer no comando, em 2019. Porém, sofreu com lesões e terminou sendo emprestado para o Sevilla, da Espanha, em 2022.